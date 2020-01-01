Названы лучшие мультимедийные системы

Исследователи отметили, что главной причиной недовольства медиасистемами стал дизайн выводимой на экран информации.

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Информационно-развлекательные системы стали важной частью любого нового автомобиля. Можно сказать, что от их экранов зависит популярность модели на рынке.

Если информационно-развлекательные системы теперь так важны, то стоит делать для них отдельный рейтинг удовлетворенности клиентов, решили в J.D. Power и опросили более 87 тысяч автомобилистов, владеющих новыми машинами 2020 года выпуска.

Лучшими были признаны мультимедийные системы четырех машин. Это Nissan Sentra и Dodge Challenger, которые в России не продаются, а также Genesis G70 и BMW X6.

Информационно развлекательная система Ниссана Сентры стала лучшей в малом и среднем классе — большинство клиентов ею довольны. Не вызывает нареканий и работа мультимедийной системы Genesis G70, победившей в классе компактных премиальных автомобилей. Среди медиасистем более крупных машин отличилась система Dodge Challenger, а BMW X6 имеет лучшую информационно-развлекательную систему в сегменте полноразмерных премиальных автомобилей.

Согласно заявлению J.D. power, исследование показывает степень удовлетворенности владельцев транспортных средств качеством, дизайном и характеристиками их мультимединых систем, включая функции громкой связи. В компании также отмечают, что главной проблемой систем стало неудобство дизайна выводимой на экран информации. Проблему могут решить обновления, но они могут лишь создать дополнительные проблемы для автомобилистов.

«Теоретически удаленное исправление проблем — это хорошо, но производителям необходимо убедиться, что это не ухудшит ситуацию в столь проблемной области», — говорит директор по глобальному качеству автомобилей J.D. Power Брент Грубер.

Вдруг обновившаяся мультимедийная система окажется незнакомой и непривычной для автомобилиста, что вызовет его негодование, особенно, если это обнаружится не вовремя, например, во время движения.

О том, какие системы автомобилей больше всего нравятся их владельцам, вы можете узнать здесь.

Фото: Genesis