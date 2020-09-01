В октябре будет много новых машин от АВТОВАЗа

У дилеров по-прежнему ощущается дефицит, так что конвейер продолжает работать по субботам, как в августе и сентябре.

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Руководство АВТОВАЗа решило продлить практику рабочих суббот, введенную в августе и продолженную сентябре, и на октябрь месяц. Причина проста: завод продолжает устранять дефицит автомобилей у дилеров и выполнять госзаказ.

Как сообщил профсоюз предприятия, соответствующий приказ уже согласован. По этому приказу, автомобили семейства Granta будут собирать по субботам весь октябрь, как и соплатформенные модели Datsun, которые остаются в производственном плане до декабря 2020 года.

Точно такой же график ждет машины платформы B0 — Largus, XRAY и модели Renault. Внедорожники Lada 4x4 будут, помимо будней, сходить с конвейера 3, 10 и 17 октября. Все упомянутые автомобили будут делать в одну смену, но продолжительность ее будет составлять 10 часов. Оплачивать такую работу сотрудникам будут в двойном размере.

Пока нет информации о том, как в октябре будут работать дочерние предприятия АВТОВАЗа — завод «Лада Запад Тольятти», собирающий Lada Niva и «Лада Ижевск», где делают семейство Vesta.

24 сентября 2020 года АВТОВАЗ отметил выпуск 30-миллионного автомобиля.

Фото: Андрей Холмов/ТАСС