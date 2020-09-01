Толкнуть машину одним пальцем? Легко! (видео)

Такие богатыри живут в России.

Герои ролика — Mitsubishi L200 и хорошо сложенный спортивный мужчина, который объявляет, что может одним пальцем толкнуть авто весом 1900 кг. Сначала он демонстрирует, что в пикапе никого нет, а стало быть, ему никто изнутри не помогает.

И сделал это, причем не особо напрягаясь. Похоже, запас сил еще есть. Тогда один из зрителей предложил усложнить задачу, поставив автомобиль на ручник. Вызов пока не был принят.

А видели ли вы когда-нибудь прозрачный автомобиль? И такой есть, его сделали по спецзаказу ребята из «Гаража-54».



Видео: YouTube