Толкнуть машину одним пальцем? Легко! (видео) — журнал За рулем

Толкнуть машину одним пальцем? Легко! (видео)

Такие богатыри живут в России.

Герои ролика — Mitsubishi L200 и хорошо сложенный спортивный мужчина, который объявляет, что может одним пальцем толкнуть авто весом 1900 кг. Сначала он демонстрирует, что в пикапе никого нет, а стало быть, ему никто изнутри не помогает.

И сделал это, причем не особо напрягаясь. Похоже, запас сил еще есть. Тогда один из зрителей предложил усложнить задачу, поставив автомобиль на ручник. Вызов пока не был принят.

  • А видели ли вы когда-нибудь прозрачный автомобиль? И такой есть, его сделали по спецзаказу ребята из «Гаража-54».

Видео: YouTube

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