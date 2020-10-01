Кокорин, Мамаев, Лунёв и Дзюба купили Оку. Одну и ту же

За год малолитражка перепродавалась более 60 раз, и всё из-за красивых номеров.

Материалы по теме «Красивые» номера получили ценники

Транзитная машина для красивых автомобильных номеров — наверное, так будет правильно описать Оку 2003 года выпуска, которая переходит от одного богатого человека к другому.

Старенький хэтчбек стал при этом любимым автомобилем футболистов, но не благодаря своим ходовым качествам, а постоянно появляющимся на нем красивым номерным знакам. Машина успела побывать в собственности не только Александра Кокорина, но и в гаражах Мамаева, Лунёва и Дзюбы.

Что нам известно. Как пишет Telegram—канал Baza, этим летом Ока была куплена Кокориным на красивых номерах О009РР. Для кого-то сочетание цифр и букв может показаться заурядным, но не для Александра, который выступает под девятым номером. Затем номерные знаки были сняты с неприметной Оки и переставлены (всё законно) на новенький Rolls—Royce футболиста.

Ранее такую же операцию с Окой и ее номерами провела жена Павла Мамаева Алана, получившая вместе с бюджетным хэтчем номерные знаки М017АМ.

Также среди собственников Оки была мама вратаря «Зенита» Андрея Лунёва и выступающий под 22-м номером Артем Дзюба, получивший госзнак Т022ОР. К кому затем возвращается Ока, не сообщается.

Теперь номерные знаки, включая красивые, которые явно имеют материальную ценность, можно передавать по наследству.

Фото: АВТОВАЗ