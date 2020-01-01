«Красивые» номера разрешили передавать по наследству

Такие номера можно будет резервировать и покупать с 1 января 2022 года.

Проект поправок в закон о регистрации транспорта, устанавливающий правила резервирования номеров, завершил антикоррупционную экспертизу, пишет «Российская газета». В документ было внесено много правок.

За «красивые» номера предусмотрена госпошлина, она составит максимум 600 тысяч рублей за одинаковые цифры и буквы, причем одинаковые буквы делают в три раза дороже любое сочетание цифр. Например, за цифры 010 потребуется заплатить 50 тысяч, за них же с одинаковыми буквами — 150 тысяч. Если цифры не повторяются, но повторяются только две буквы — 50 тысяч рублей.

Будет разрешено зарезервировать любой понравившийся номер, это будет стоить 5 тысяч рублей. Причем резервировать можно будет не только автомобильные, но и мотономера. Если человек ничего не бронирует, то для него госпошлина составляет 2 тысячи рублей.

Из нововведений в законопроект — «красивые» номера вместе с машиной можно будет передавать по наследству. Сначала предлагали установить уплату пошлины за номер при любой смене собственника машины. Так, если родитель умирал, а сын вступал в наследство, то, чтобы получить автомобиль с теми же номерами, он должен был бы за них заплатить, даже если родитель за них заплатил. Эту несправедливость решили убрать, и согласно новой редакции, наследнику достанется машина вместе с теми же «красивыми» номерами и от пошлины он освобождается.

Также если автовладелец уже купил «красивый» номер для автомобиля, а потом решил поменять машину и номер оставить, ему не придется еще раз платить пошлину. А вот если он продает автомобиль вместе с номером, новому собственнику придется заплатить пошлину. Есть и другой вариант — получить обычный номер, тогда «красивый» отправится на торги.

Чтобы «красивые» номера в итоге не оказались в руках перекупщиков, в документе предусмотрен еще один момент — участвовать в аукционах, а также бронировать номера могут только владельцы автомобилей. То есть «безлошадные» на «красивые» номера претендовать не могут. Придется сначала купить автомобиль, поставить его на учет с общедоступным номером и только потом приобрести себе «красивый».

И последнее — дата вступления в силу этих нормативных актов перенесена с января 2021 года на январь 2022-го.

С недавних пор поставить машину на учет можно и в салоне официального дилера, если у того есть соответствующая лицензия. Хотя ритейлеры не особо охотно этим занимаются.



Фото: Артем Геодакян/ТАСС