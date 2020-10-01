BMW 128ti не столь быстр, как «эмка», но 261 л.с. в сочетании с передним приводом и самоблоком Torsen хватит на многое.

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Компания BMW показала модификацию BMW 128ti (то есть Turismo Internazionale) — попади он на российский рынок, конкуренцию ему составит продающийся у нас хот-хэтч Hyundai i30 N, а в Европе в главных соперниках числится еще и Volkswagen Golf GTI.

Под капотом у заряженной «единички» 2-литровая «турбочетверка» от Mini John Cooper Works, но форсированная до 261 л.с. и 400 Нм (у Mini 227 л.с. и 320 Нм), работающая в паре с 8-ступенчатым автоматом. А вот привод не полный, как у флагманской M135i xDrive, а передний, зато с механическим межколесным самоблоком от Torsen.

Снаряженная масса получилась на 80 кг меньше, чем у «эмки». При этом на 128ti стоят тормоза от M Sport, заниженная подвеска, более жесткие, по сравнению со стандартной BMW 1-й серии, стабилизаторы поперечной устойчивости, а также спортивные шины Michelin Pilot Sport 4. Разгон до сотни занимает 6,1 секунды (у стандартной 118i — 8,5 с, а у M135i xDrive — 4,7–4,8 с), а максималка ограничена электроникой на 250 км/ч.

Новую пятидверку отличают оригинальные бамперы с красными акцентами, передний сплиттер, задний диффузор из углепластика — из него же выполнены корпуса зеркал. Колеса — на выбор: 18 или 19". В салоне — руль M Sport с обшивкой из алькантары, спортивные «ковши» сидений, накладки на педали из нержавейки, накладки на пороги и своя собственная графика цифровой приборки и мультимедийного центра.

В Европе прием заказов на BMW 128ti стартует в ноябре, а первые поставки клиентам должны состояться в начале 2021 года.

А еще нас ждет масштабное обновление Х-линейки: помимо обновленных кроссоверов X3 и X4 на испытаниях замечены флагманский X8 и компактный X2 без камуфляжа.

Фото: BMW

Появилась очень быстрая «копейка» BMW — нравится? BMW 128ti не столь быстр, как «эмка», но 261 л.с. в сочетании с передним приводом и самоблоком Torsen хватит на многое. Появилась очень быстрая «копейка» BMW — нравится?



