Судя по тому, что тестовый автомобиль уже разъезжает по городским улицам, обновление будет скоро.

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Нынешний BMW X2 представили в 2017 году, поэтому пора было обновлять. И похоже, в начале следующего года, если не к концу этого, такое обновление случится. Фотографам дали снять прототип в Германии, причем тестовый автомобиль даже окрашен в заводскую краску. Ранее «двойки» уже попадались, но оклеенные технической пленкой.



Внешность X2 осталась практически без изменений. Разве что решетка радиатора стала шире, а светодиодные дневные ходовые огни приобрели новую форму.

Что касается салона и оснащения, то тут остается только домысливать. Так, поговаривают, что X2 может впервые обзавестись информационно-развлекательной системой iDrive с сенсорным экраном. Также ожидаются новые системы безопасности и средства помощи водителю, но пока конкретики нет. Не исключено, что автомобиль получит, в том числе, гибридную силовую установку и электрическую версию.

Обновленный BMW X2: фото без камуфляжа Судя по тому, что тестовый автомобиль уже разъезжает по городским улицам, обновление будет скоро. Обновленный BMW X2: фото без камуфляжа

BMW не раскрывает сроки запуска обновленного X2, но по ощущениям, долго с этим тянуть не будут.