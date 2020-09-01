Автомобиль в плотном камуфляже, но все равно заметно, что прототип X8 не похож на любой кроссовер баварской марки.

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В последнее время BMW все больше критикуют за дизайн 7-й серии и X7, поэтому внешность X8 вызывает много вопросов, она также может оказаться необычной.

X8, и это уже понятно, не будет купеобразной версией X7, как ожидали сначала. Судя по закамуфлированному прототипу, BMW X8 — это большой SUV с традиционным силуэтом. Среди основных конкурентов модели специалисты видят Mercedes-Maybach GLS.

Задние крылья автомобиля выглядят более объемными и где-то даже напоминают те, что у VW Atlas Cross Sport. Пара горизонтальных задних фонарей расположена под довольно традиционным задним стеклом, изгиб которого не так велик, как на купе-кроссоверах BMW, и оно не такое наклонное — скорее напоминает Active Tourer 2-й серии.

По поводу моторов: с самого начала обещали подключаемый гибридный вариант с силовой установкой от седана BMW 745e: двигатель мощностью 388 л.с. (394 л.с.) и 600 Нм крутящего момента. В этом случае X8 будет еще мощнее, а его заряженная М-версия сможет выдать до 750 л.с. Не исключена и полностью электрическая модификация модели.

Ожидается, что BMW представит X8 в следующем году, а продажи начнет в 2022 году.

Новый BMW X8: первые кадры с испытаний Автомобиль в плотном камуфляже, но все равно заметно, что прототип X8 не похож на любой кроссовер баварской марки. Новый BMW X8: первые кадры с испытаний

Фото: Сarscoops.com