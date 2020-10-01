Появился первый в мире байк с технологией радаров

Ducati уже начала производство модели Multistrada V4 четвертого поколения — первого в мире мотоцикла с передним и задним радаром.

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Новый Ducati Multistrada V4, который будет официально представлен 4 ноября 2020 года, также может похвастать новым компактным двигателем V4, характеристики которого будут озвучены на следующей неделе, 15 октября 2020 года.

Основной темой для обсуждения стала технология радаров, которая должна произвести революцию в мире мотоциклов, сделав поездки по автомагистралям безопаснее и комфортнее.

Ducati работала над радаром для мотоциклов с 2016 года в тесном сотрудничестве с Bosch. Размер каждого радара составляет 70x60x28 мм (как у современной экшн-камеры), а его вес составляет всего 190 граммов. Передний радар управляет адаптивным круиз-контролем, который контролирует расстояние до других транспортных средств на скоростях от 30 до 160 км/ч.

Задний радар способен обнаруживать транспортные средства в слепой зоне, после чего система сообщает о них райдеру.

Чтобы подчеркнуть техническую и научную ценность данного проекта, компания еще в мае 2017 года подала заявку на патент, описывающий алгоритмы управления этой системой.

Концерн «Калашников» создал электромотоцикл для одного райдера.

Фото: Ducati