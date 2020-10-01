Mercedes-Benz прекратит выпуск доступных моделей

Руководство компании признало, что, возможно, в модельном ряду Mercedes-Benz больше компактных автомобилей, чем нужно.

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Хэтчбек A-класса, седан A-класса, универсал CLA Shooting Brake и универсал А-класса с длинной колесной базой (только для Китая), минивэн B-класса, четырехдверное купе CLA, кроссоверы GLA и GLB — это все компактные автомобили Mercedes-Benz, на которые в 2019 году пришлась четверть продаж компании, причем A-класс стал основной движущей силой и причиной роста продаж Daimler AG за последние годы.

Генеральный директор концерна Daimler AG Ола Каллениус признал, что компания «зашла слишком далеко, желая занять каждую нишу во всех сегментах», и отметил, что в особенности это касается компактных моделей.

Это не означает, что модельный ряд компании начнет сокращаться в ближайшее время, но не исключено, что с появлением новых поколений некоторые версии перестанут выпускаться. Компания уже отказалась от разработки кроссовера GLA Coupe, который должен был составить конкуренцию BMW X2. Но при этом в 2021 году должны появиться две новые компактные модели — электрические EQA и EQB.

Также Mercedes-Benz намерен отказаться от купе SLC и кабриолета S-класса, место которых займут AMG GT Coupe нового поколения и кабриолет SL с мягким верхом.

Жемчужиной модельного ряда станет гиперкар AMG One с двигателем Формулы-1 мощностью около 1000 лошадиных сил. Стоимость автомобиля составит около 2,75 млн долларов, а всего будет выпущено 275 экземпляров. Кстати, все эти машины уже распроданы и клиенты начнут их получать в начале 2021 года.

Также в модельном ряду Mercedes-Benz скоро появится весьма необычный грузовик.

Фото: Daimler AG