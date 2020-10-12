Самосвал снес наземный переход на трассе М-10

Позже выяснилось, что водитель просто забыл закрыть кузов. Так и ехал с поднятым верхом.

Обрушение наземного пешеходного перехода произошло на трассе М-10 в районе поселка Любань Тосненского района Ленинградской области в воскресенье около шести часов вечера. Людей на нем, к счастью, в тот момент не было. Произошло это после того, как дорожную конструкцию задел грузовик с поднятым кузовом. Водитель грузовика просто забыл опустить кузов, под завалом оказалась погребена еще и фура, двигавшаяся во встречном направлении.

В результате происшествия пострадал лишь водитель грузовика, его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

МЧС направило к месту ЧП четыре спецмашины (два крана грузоподъемностью 25 тонн и два крана грузоподъемностью 250 и 120 тонн) и 16 человек. Движение было перекрыто в обоих направлениях, организовали объезды.

Препятствие удалось довольно быстро устранить, к 06:45 сегодняшнего дня пролетное строение перехода уже убрали с дороги и восстановили движение по одной полосе в каждом направлении.

Напомним, федеральная трасса М-10 «Россия» связывает Москву и Санкт-Петербург, у нее есть альтернатива — трасса М-11 «Нева», но она является платной и скоростной.

Ранее в Новосибирске водитель Лексуса влетел в раскопанный строителями котлован. Препятствия он не заметил, так как был подшофе.



Фото: ТАСС/МЧС России