Видимо, бездорожье в понимании разработчиков вездехода — это местность, где дорогу невозможно построить или проложить в принципе.

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По сравнению с Avtoros Shaman 8x8 монстр Mercedes-AMG G63 6x6 может показаться миниатюрной машиной.

Вездеход огромен, у него восемь колес высотой почти с человека. И еще он умеет плавать. Эта амфибия способна переплыть не только озеро или реку с достаточно сильным течением, но и перемещаться в море (недалеко от берега, конечно).

Это умение значительно раздвигает границы дозволенного, позволяя путешествовать там, где и пешеходу будет непросто пройти.

В видео вездеход совершает показательную поездку по пляжу Дубая, которая в его исполнении больше напоминает прогулку по парку. Обратите внимание, что в специальном режиме внедорожник может передвигаться по рыхлому песку боком, а значит его практически невозможно обездвижить.

Shaman 8x8 не такой мощный, как можно было бы ожидать. Его дизельный двигатель имеет мощность всего 170 л.с. Максимальная скорость вездехода составляет лишь 70 км/ч, но, как видите, не скорость стала коньком машины. При топливном баке объемом 270 литров запас хода на одной заправке составляет более 1200 километров.

Чудовищный 8-колесный вездеход: видео с пляжа Видимо, бездорожье в понимании разработчиков вездехода — это местность, где дорогу невозможно построить или проложить в принципе. Чудовищный 8-колесный вездеход: видео с пляжа

На проекте внедорожника Сталкер поставлен крест — нет машинокомплектов.

Фото, видео: Youtube