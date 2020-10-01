Автомобиль появился на официальной странице соцсети ВКонтакте Ульяновского автозавода.

Брутальный вид, серьезная резина, серый матовый кузов и ярко-алые полосы, добавляющие дизайну особые нотки. Нет, это не спецверсия коммерческого автомобиля, эта «буханка» — результат работы ребят из тюнинг-ателье Garage4x4.

«Вот вам и Буханочка — зверь, а не машина! Круто, когда наши автомобили начинают новую жизнь в руках умельцев. Как вам такой УАЗ?» — вопрошают на странице соцсети УАЗа.

Известно, что автомобиль создан по заказу основателя столичного барбершопа Chin Up Станислава Рябико. В «буханке» встроенная лебедка, экспедиционный багажник и светодиодное освещение на крыше. Есть и полноразмерное запасное колесо на задней двери.

А в салоне установлены настоящие спортивные кресла Recaro ярко-красного цвета.

Правда, что под капотом автомобиля, — не сообщается. Неужто 2,7-литровый мотор, мощностью 112 л.с. и пятиступенчатая механика, которыми штатно комплектуются «буханки»?





УАЗ показал агрессивную «буханку» Автомобиль появился на официальной странице соцсети ВКонтакте Ульяновского автозавода. УАЗ показал агрессивную «буханку»

Фото: УАЗ/ВКонтакте