Босс скоро будет: появился отличный офис на колесах

Это рабочее место спрятано внутри фургона и оснащено L-образным столом, а также креслами для посетителей.

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Канадская компания Inkas, специализирующаяся на бронированных автомобилях и безопасности, создает крепости на колесах, модернизируя роскошные автомобили. Но этот ее проект не защищен от гранат и стрелкового оружия. Во всяком случае, в компании не стали об этом говорить. В мобильном офисе Inkas VIP на базе Mercedes-Benz Sprinter предполагается проводить бизнес-встречи.

Просторный салон Sprinter позволил Inkas разместить внутри роскошный мобильный офис. Помимо L—образного стола начальника здесь есть четыре капитанских кресла со множеством регулировок и функцией массажа, а также два 45-дюймовых смарт-телевизора с возможностью беспроводного подключения и множеством портов. Кажется, найден отличный вариант для деловых встреч, когда они в разных концах города.

Кроме того, фургон оснащен устройством для переговоров с водителем, множеством шкафов для хранения вещей, холодильником и развлекательной системой.

По словам разработчика, мебель внутри можно передвигать в зависимости от пожеланий хозяина офиса.

Не исключено, что компания сделала автомобиль пуленепробиваемым, а не только оснастила его множеством систем безопасности, среди которых видеонаблюдение за периметром, фильтрация воздуха, система подавления сигналов и многое другое.

К вопросу безопасности можно подойти с двух сторон — либо сделать лимузин бронированным, либо оснастить комфортным салоном танк.

Фото, видео: Inkas