Сегодня, в 14:07 На вечеринку — в танке! Лимузин может быть и на гусеницах Зачем арендовать Bentley или Rolls-Royce, если можно взять напрокат лимузин на базе настоящего танка?
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Большой, впечатляющий и шумный — такими словами описывает Ник Мид свой танк-лимузин. Tank Limo — это, пожалуй, первый и единственный подобный танк в мире, который можно арендовать. В Великобритании теперь на вечеринку можно арендовать не только традиционный лимузин, но и танк, который обязательно произведет неизгладимое впечатление на всех вокруг. При этом местные Правила дорожного движения не запрещают танку выезжать на дороги общего пользования. Работать с танками Мид начал 30 лет назад, когда у него появились два прекрасных экземпляра. Один он решил восстановить для себя, а другой — на продажу. Однако планы изменились после того, как одна компания попросила у него танк в аренду на один день, выплатив при этом практически половину стоимости боевой машины. Тогда Ник понял, что это прекрасная бизнес-идея. Tank Limo допущен для движения по дорогам общего пользования Великобритании при условии езды со скоростью не более 32 км/ч и с резиновыми траками. Технически 17,5-тонный танк Мида способен развивать скорость до 56 км/ч. Несмотря на длину, равную 6,71 метра, и ширину, достигающую 2,44 метра, танк оказался гораздо маневреннее классических лимузинов благодаря способности разворачиваться на месте. ДТП с танком случилось лишь один раз, когда он случайно повредил боковое зеркало фургона Ford на одной из улочек Лондона. Если, будучи в Англии, вы захотите прокатиться на этом уникальном гусеничном лимузине, приготовьте минимум 1600 фунтов стерлингов, или около 125,5 тыс. рублей. Об истории российского танка Т-72, а также об его особенностях читайте здесь. Фото, видео: YouTube
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