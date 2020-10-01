КАМАЗ сделал электробус-«гармошку» (видео)

Может увезти сразу 135 пассажиров. Запас хода не уточняется.

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Завод НЕФАЗ, являющийся дочерним предприятием КАМАЗа, выпустил новый автобус, называемый в народе «гармошкой», а строго говоря — сочлененный электробус на базе КАМАЗ-6292.

Проект является заказом Мосгортранса, который уже эксплуатирует в столице большое количество электробусов.

Новый электробус имеет 48 сидячих мест, одно место для пассажира на коляске, одно место для детской коляски и четыре места для лиц приоритетной категории, в том числе одно место, предусматривающее размещение собаки-поводыря. Всего же «гармошка» может перевезти 135 человек.

Электробус КАМАЗ-6292 может пополнять заряд на станциях быстрой зарядки. Комплектация включает камеры видеонаблюдения, спутниковую навигацию, усовершенствованный климат-контроль, USB-разъемы для зарядки гаджетов. Грядущей зимой новый электробус начнет проходить тестовую эксплуатацию на основных московских маршрутах. Ходовые испытания продлятся полгода, а в конце 2021 года электробус-«гармошка» должен пойти в серийное производство.

В сентябре 2020 года количество электробусов в Москве составляло 450 экземпляров, а к настоящему моменту уже превысило 500.

Видео: Youtube, канал ПАО КАМАЗ