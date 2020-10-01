Новая Skoda Fabia: нам не светит!

Хэтчбек четвертого поколения с улучшенными технологиями появится в Европе уже в 2021 году.

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Skoda, наконец-то, выпустит новое поколение супермини Fabia, и произойдет это уже в следующем году. Вместе с поколением автомобиль поменяет и платформу: если сейчас машина базируется на PQ25, то в основе новой Фабии будет MQB A0. Это та же платформа, что используется в Audi A1 Sportback, Seat Ibiza и Volkswagen Polo. Напомним, третье поколение Fabia вышло в 2014 году, так что модернизировать модель пора уже давно.

Интересно, что планы по выводу Fabia четвертого поколения были пересмотрены, автомобиль решили выпустить на год раньше, чтобы сократить одновременное присутствие на конвейере старых и новых платформ. Ранее компактный хэтч планировали вывести на рынок в 2022 году.

Таким образом, новая Skoda Fabia будет представлена в первой половине 2021 года, а продажи в Европе стартуют в ноябре-декабре.

Что касается дизайна, то источники предполагают большие изменения, в частности, что-то автомобиль получит от кроссовера Kamiq, а что-то от хэтчбека Scala и лифтбека Octavia.

Интерьер, вероятно, также подвергнется серьезному пересмотру, учитывая, что дизайн и технологии приборной панели нынешней Fabia теперь не соответствуют стандартам Volkswagen Group. Таким образом, будут представлены обновленная компоновка, дисплеи станут более крупными и объемными, появится новейшая информационно-развлекательная система Skoda и функции подключения.

Несмотря на широкие планы группы, изначально для Fabia не будут предлагать никакой формы электрификации — даже умеренно-гибридных двигателей. Тем самым производитель пытается сохранить доступность Fabia. Однако по мере того, как технологии электрифицированной трансмиссии станут более доступными, вариант электрокара также может появиться.

Таким образом, у новой Fabia будет трехцилиндровый бензиновый мотор 1.4 TSI с турбонаддувом — он займет центральное место в модельном ряду с различной выходной мощностью, также можно ожидать более мощный четырехцилиндровый двигатель и более простой трехцилиндровый безнаддувный агрегат.

Текущая Fabia остается одной из самых просторных в своем классе, поэтому фактические габариты автомобиля вряд ли изменятся.

Что касается России, то увы, у нас больше любят седаны, чем хэтчбеки, поэтому в бюджетном сегменте ставки сделаны на недавно обновленный лифтбек Rapid. Если такой автомобиль завозить из Европы, цена будет слишком высокой, а производить в России, с учетом небольшой востребованности компактных хэтчбеков, нецелесообразно. Так прокомментировали «За рулем» в представительстве марки Skoda возможность появления модели в России.

А пока Skoda Fabia второго поколения можно найти на вторичном рынке по цене от 400 000 рублей.

Рендер: autocar.co.uk