Skoda Fabia за 400 000 руб.: выбираем лучшую — журнал За рулем

Skoda Fabia за 400 000 руб.: выбираем лучшую

За 400 000 рублей можно присмотреть очень популярный в свое время хэтчбек второго поколения (рестайлинг). Но надо учитывать, что средний пробег таких машин будет около 100 000 км.

Skoda Fabia
Skoda Fabia

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Skoda Fabia (второе поколение)

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Годы выпуска: 2012–2014
Двигатели: бензиновые, Р3, 1,2 л (60 и 70 л.с.); Р4, 1,4 л (86 л.с.); 1,6 л (105 л.с.)
Коробки передач: М5, А6
Привод: передний

КУЗОВ: не имеет врожденных очагов коррозии. Качество лакокрасочного покрытия посредственное — сколы появляются быстро. Однако они долго не поддаются ржавчине.

МОТОРЫ: двигатель 1.4 является самым надежным и ресурсным в гамме. У мотора 1.6 (CFNA) возможны стуки поршней, пока он не прогреется. В 2013 году производитель изменил их «геометрию» — и проблема ушла. Трехцилиндровый двигатель 1.2 — самый прихотливый и «болезненный».


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ТРАНСМИССИЯ: механическая коробка не дает явных поводов для нареканий. Шестиступенчатый автомат Aisin серии TF‑61 также считается довольно надежным и не имеет откровенных недостатков.

ШАССИ: расходники в подвеске: втулки стабилизатора и задние сайлент-блоки передних рычагов. Остальные компоненты имеют адекватный ресурс, а узлы задней подвески (упругая балка) практически вечные. Элементы усилителя рулевого управления (электрический или электрогидравлический — в зависимости от модификации машины) не доставляют особенных хлопот.

САЛОН: шумоизоляция — на посредственном уровне, вдобавок очень быстро появляются разноголосые «сверчки». Качество элементов отделки и их износостойкость соответствуют классу автомобиля.

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Fabia имеет неплохую ликвидность. Однако машина морально устарела, поэтому значительно упала в цене. Автомобили с мотором 1.2 — аутсайдеры на рынке, а фаворит — версия с двигателем 1.6 и автоматом.

ИТОГ: Skoda Fabia второго поколения — вполне добротный автомобиль, который не будет слишком обременительным в содержании. При подборе лучше избегать модификаций с проблемным мотором 1.2: велик шанс очень скоро столкнуться с необходимостью дорогостоящего ремонта. Вдобавок машины с этим двигателем наименее ликвидны.

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Фото: Skoda

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Отзывы о Skoda Fabia (1)

Skoda 2012 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Удобство в парковке,экономичная,салон высокий жена шапкой не задевает, когда покупал это было главное.покупал на спидометре было 27580,за полтора года проехал 15000 км ,замечаний не было.зимой в салоне комфортно.плохо что нет климат контроля,но ничего и так хорошо.свет очень хороший,противотуманк...

Недостатки:

нисковата

Комментарий:

машина очень хорошая,рекомендую,но не для шумахеров. появилась ошибка 6322 недостаток воздуха.главное то горит то не горит.говорят надо чистить дросельную заслонку.посоветуйте что делать.

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