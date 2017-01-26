Skoda Fabia за 400 000 руб.: выбираем лучшую

За 400 000 рублей можно присмотреть очень популярный в свое время хэтчбек второго поколения (рестайлинг). Но надо учитывать, что средний пробег таких машин будет около 100 000 км.

Skoda Fabia (второе поколение)

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Годы выпуска: 2012–2014

Двигатели: бензиновые, Р3, 1,2 л (60 и 70 л.с.); Р4, 1,4 л (86 л.с.); 1,6 л (105 л.с.)

Коробки передач: М5, А6

Привод: передний

КУЗОВ: не имеет врожденных очагов коррозии. Качество лакокрасочного покрытия посредственное — сколы появляются быстро. Однако они долго не поддаются ржавчине.

МОТОРЫ: двигатель 1.4 является самым надежным и ресурсным в гамме. У мотора 1.6 (CFNA) возможны стуки поршней, пока он не прогреется. В 2013 году производитель изменил их «геометрию» — и проблема ушла. Трехцилиндровый двигатель 1.2 — самый прихотливый и «болезненный».

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ТРАНСМИССИЯ: механическая коробка не дает явных поводов для нареканий. Шестиступенчатый автомат Aisin серии TF‑61 также считается довольно надежным и не имеет откровенных недостатков.

ШАССИ: расходники в подвеске: втулки стабилизатора и задние сайлент-блоки передних рычагов. Остальные компоненты имеют адекватный ресурс, а узлы задней подвески (упругая балка) практически вечные. Элементы усилителя рулевого управления (электрический или электрогидравлический — в зависимости от модификации машины) не доставляют особенных хлопот.

САЛОН: шумоизоляция — на посредственном уровне, вдобавок очень быстро появляются разноголосые «сверчки». Качество элементов отделки и их износостойкость соответствуют классу автомобиля.

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Fabia имеет неплохую ликвидность. Однако машина морально устарела, поэтому значительно упала в цене. Автомобили с мотором 1.2 — аутсайдеры на рынке, а фаворит — версия с двигателем 1.6 и автоматом.

ИТОГ: Skoda Fabia второго поколения — вполне добротный автомобиль, который не будет слишком обременительным в содержании. При подборе лучше избегать модификаций с проблемным мотором 1.2: велик шанс очень скоро столкнуться с необходимостью дорогостоящего ремонта. Вдобавок машины с этим двигателем наименее ликвидны.

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Фото: Skoda