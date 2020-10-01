Ночь, сирены, погоня по встречке... В Керчи интересно

Очередное полицейское преследование — на этот раз мотоцикла с коляской.

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Внимание керченских полицейских привлек мотоцикл Днепр с коляской и двумя пассажирами. Парень за рулем не выполнил требование остановиться, а, напротив, ускорился и попытался скрыться.

Погоня по ночной Керчи сопровождалась воем сирен и неоднократными требованиями об остановке к беглецу. Тем не менее, тот продолжал движение, неоднократно выезжая на встречную полосу и создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

К счастью, инцидент завершился без жертв. Задержать нарушителя удалось силами нескольких экипажей ДПС. За рулем Днепра находился 27-летний житель Ленинского района Республики Крым с признаками опьянения.

Мужчина оказал сопротивление, сорвал маску с лица одного из полицейских.

В результате медосвидетельствования героя было обнаружено содержание алкоголя в количестве 1.066 мг/л. В начале текущего года задержанный уже привлекался к ответственности за то, что управлял транспортом в пьяном виде.

За повторное нарушение ему грозит уголовная ответственность, пишет сайт МВД России. Статья 264.1. УК РФ предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы сроком на два года.

А в Тольятти полицейским пришлось догонять подростка на ВАЗ-2107 — тот катался без прав.

Видео: Youtube, канал МВД МЕДИА