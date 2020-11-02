Новый двигатель Geely: на 150% надежнее нужного

Устанавливаться 238-сильный мотор будет на новое премиальное кросс-купе Tugella.

Компания Geely готовится вывести на российский рынок новую премиальную модель Tugella. Предварительные заказы на кросс-купе можно будет оформить начиная с 16 ноября 2020 года.

Geely Tugella станет новым флагманом модельного ряда компании. Построен он на модульной платформе СМА. И будет в России оснащаться 2-литровым бензиновым двигателем, ресурс которого, как заявили в Geely, «на 46% превышает схожие по своим характеристикам моторы многих автостроителей из Европы, Японии и Южной Кореи».

В ходе испытаний (более 1 млн км) в различных условиях показали, что двигатель на 150% надежнее, чем того требуют международные стандарты. Следует отметить, что мотор разрабатывался совместно с компанией Volvo и неоднократно был признан лучшим двигателем.

Четырехцилиндровый турбированный двигатель с прямым впрыском топлива имеет мощность 238 л.с. и и крутящий момент 350 Нм, который доступен в диапазоне 1500–4800 об/мин.

Инженеры отмечают высокий тепловой КПД улитки воздушного нагнетателя, термостойкость которого составляет до 980 градусов по Цельсию. Кроме того, расход топлива в смешанном режиме может достигать 8,1 литра на 100 км пути.

В паре с двигателем на кросс-купе будет устанавливаться 8-ступенчатый гидромеханический автомат Aisin, благодаря чему новинка сможет разгоняться до 100 км/ч за 6,9 секунды.

Тест-драйв нового Geely Tugella вы найдете здесь.

Фото: Geely