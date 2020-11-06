Lada 4x4: старт продаж коммерческих версий

Несколько видов бортовых платформ и фургонов, а также специальный внедорожный пакет.

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АВТОВАЗ представил обновленную линейку коммерческих автомобилей на базе Lada 4x4. Вместе с основными модификациями презентован и офф-роуд пакет, повышающий внедорожные характеристики и комфорт. В линейку полноприводных машин с полурамной конструкцией и задней рессорной подвеской входит несколько видов бортовых платформ и фургонов.

Модель с названием LADA 4x4, бортовая платформа имеет грузоподъемность до 580 кг и вмещает два европоддона. В грузовом отделении — шесть такелажных петель; применяется фурнитура из оцинкованной стали. По компоновке варианты тут такие: 2-местная версия со стандартным кузовом и 5-местная с коротким грузовым отсеком. Для каждого варианта дополнительно предлагается пластиковый кунг с пневмоупорами крышки и подсветкой. Цены на обновленные бортовые платформы стартуют с 799 000 рублей (на момент публикации в официальном прайсе фигурируют и цены на прежние версии — от 724 000 рублей).

Вариант LADA 4x4 фургон способен взять на борт до 490 кг и имеет большое количество вариантов. Так, бескаркасный вариант из сэндвич-панелей с толщиной стенок 30 или 50 мм, можно заказать в одном из четырех вариантов: универсальный, хлебный, изотермический и рефрижератор. А каркасные модификации бывают такие: машина техобслуживания для мобильных бригад и фургон с усиленной крышей (а также рейлингами и лестницей на крышу). У фургонов тоже есть 2-местные и 5-местные варианты. Цены — от 856 000 рублей.

Кроме того, для бортовых платформ и фургонов предложен специальный офф-роуд пакет, обеспечивающий повышенную проходимость даже при большой нагрузке. В него входит: усиленный задний мост, усиленные пружины передней подвески, главная передача 4,1, увеличенный до 240 мм дорожный просвет, амортизаторы с увеличенными ходами, внедорожные шины 235/75 R15, самоблоки винтового типа в переднем и заднем мосту. Кроме того, в пакет включена одна опция комфорта — это кондиционер.

Ранее внедорожное оснащение, аналогичное описанному, применялось на специальном исполнении внедорожника — Lada 4x4 Bronto, но на данный момент эта модификация отсутствует на официальном сайте.

Фото: АВТОВАЗ