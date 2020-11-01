Похоже, эксперимент не совсем честный: 240 сил против 122.

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Прежний Defender выпускался с 1948 по 2016-й, поэтому, каким бы ни был новый Деф, всегда найдутся те, кто станет утверждать, что старый был лучше. И конечно, найдутся те, кто им возразит. Можно ли поставить в споре точку? Блогеры Youtube-канала carwow провели эксперимент: старинная забава — перетягивание троса.

В поединке сошлись длиннобазные пятидверные версии. Defender первого поколения имеет под капотом турбодизель объемом 2,2 литра с отдачей в 122 л.с. и 360 Нм. Он работает с механической коробкой передач и раздаточной коробкой с понижающим рядом. Колеса обуты в шины с агрессивным внедорожным протектором.

У новичка — тоже турбодизель, но совершенно другой: при объеме в 2,0 литра он выдает 240 л.с. и 430 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатый автомат, а управлять тягой на бездорожье помогает электроника. Новый автомобиль тяжелее, хотя брутальнее, конечно, выглядит предшественник, — отчасти из-за обилия электронных компонентов, но главным образом из-за пассивной безопасности кузова.

В этой состязании в каждой из трех попыток однозначный результат, хотя прежний Defender отчаянно сопротивлялся... Значит ли это, что в споре поставлена точка? Нет, конечно! Другие попытки с другими конфигурациями последуют.

Никакие эксперименты не помешают старому Дефендеру остаться культовой машиной и продолжать будоражить фантазию молодых дизайнеров — один из них спроектировал на базе Дефендера внедорожный микроавтобус.

Видео: Youtube, канал carwow