Новый Defender против старого — кто перетянет? — журнал За рулем

Новый Defender против старого — кто перетянет?

Похоже, эксперимент не совсем честный: 240 сил против 122.

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Новый Land Rover Defender: первый тест в России

Прежний Defender выпускался с 1948 по 2016-й, поэтому, каким бы ни был новый Деф, всегда найдутся те, кто станет утверждать, что старый был лучше. И конечно, найдутся те, кто им возразит. Можно ли поставить в споре точку? Блогеры Youtube-канала carwow провели эксперимент: старинная забава — перетягивание троса.

В поединке сошлись длиннобазные пятидверные версии. Defender первого поколения имеет под капотом турбодизель объемом 2,2 литра с отдачей в 122 л.с. и 360 Нм. Он работает с механической коробкой передач и раздаточной коробкой с понижающим рядом. Колеса обуты в шины с агрессивным внедорожным протектором.

У новичка — тоже турбодизель, но совершенно другой: при объеме в 2,0 литра он выдает 240 л.с. и 430 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатый автомат, а управлять тягой на бездорожье помогает электроника. Новый автомобиль тяжелее, хотя брутальнее, конечно, выглядит предшественник, — отчасти из-за обилия электронных компонентов, но главным образом из-за пассивной безопасности кузова.

В этой состязании в каждой из трех попыток однозначный результат, хотя прежний Defender отчаянно сопротивлялся... Значит ли это, что в споре поставлена точка? Нет, конечно! Другие попытки с другими конфигурациями последуют.

Видео: Youtube, канал carwow

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Отзывы о Land Rover Defender (4)

Land Rover 2008 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

нет

Недостатки:

летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).

Комментарий:

Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё — смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом — конструктор ...

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