Renault представил новый Kangoo

Сегодня состоялась премьера фургона третьего поколения.

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Французский автопроизводитель Renault анонсировал следующее поколение Kangoo и, таким образом, отреагировал на успешный запуск своего главного конкурента — Citroën Berlingo.

Практичный фургон выглядит как классический автомобиль, но что особенно важно — Renault создал для Kangoo две отдельные модельные линейки. Kangoo доступен как грузовой LCV, так и в качестве пассажирского фургона — это наиболее комфортабельный вариант автомобиля. Второй вариант — Express, также будет доступен как в пассажирской, так и в грузовой версиях, но это более простое предложение, в основном для рынков за пределами Европы. Он предназначен для молодых предпринимателей, которые смогут пользоваться машиной не только для работы, но и в личных целях.

Автопроизводитель особенно гордится новой системой Easy Side Access — боковой дверью, которая позволяет клиентам легко получать доступ к своим грузам, даже в условиях ограниченной парковки. Renault утверждает, что новый Kangoo имеет самый широкий боковой доступ на рынке — 1416 мм, что примерно в два раза больше, чем у предыдущего Kangoo.

Хотя бренд обещает «непревзойденное разнообразие размеров кузова и двигателей», точной информации о линейке силовых агрегатов нет. Тем не менее, новый Kangoo должен появиться в бензиновой, дизельной и чисто электрической версиях с механической и автоматической коробками передач, в зависимости от двигателя.

Однако нам известны доступные конфигурации с точки зрения размеров — две длины с полезным грузовым объемом от 3,3 до 4,9 кубических метров в зависимости от колесной базы.

Express, в свою очередь, предлагает аналогичные возможности погрузки, но выглядит попроще. В Kangoo представлена новая информационно-развлекательная система, также теперь есть система контроля устойчивости прицепа; помощник при экстренном торможении и цифровое внутреннее зеркало заднего вида Permanent Rear View, показывающее картинку с камеры, установленной сзади.

Две пассажирские и две грузовые версии появятся в Европе с весны 2021 года. Renault будет производить новое семейство Kangoo на своем заводе в Мобеж во Франции, а линейку Express собирать в Марокко.

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Фото: Renault