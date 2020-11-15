АВТОВАЗ доработал рулевое управление Lada Xray

Теперь вместо ЭУР на некоторых версиях будет ГУР — он стал более комфортным и информативным, говорят на заводе.

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В начале ноября 2020 года комплектации хэтчбеков Lada Xray были изменены: ранее гидроусилитель рулевого управления (ГУР) ставился только на базовую версию Xray (комплектация Standard), теперь же на все машины с двигателями 1,6 литра и механической коробкой передач устанавливается ГУР — вместо применявшегося ранее ЭУР, электроусилителя руля.

Некоторые пользователи уже успели высказать мнение, что данная замена связана с тем, что гидравлический усилитель дешевле, чем электрический. Однако на самом заводе указывают иную причину: дело, по словам представителей завода, в изменившейся конструкции гидроусилителя. Изменение улучшило управляемость автомобиля на высокой скорости, а также убрана избыточная обратная связь на руле.

«Раньше клиенты XRAY обращались с тем, что на кочках руль „бьет“ по рукам. Он очень живо реагировал на препятствия перед колесом. И с ростом скорости становился все менее информативным. Замена электронасоса на механический позволила устранить эту проблему. Руль перестал „брыкаться“ на кочках, а с ростом скорости сохранилась его чувствительность», — цитирует Лада.Онлайн пресс-службу АВТОВАЗа.

В сентябре 2020 Lada XRAY Cross в комплектации Comfort потерял один подголовник заднего ряда, выдвижной ящик под сиденьем переднего пассажира и подсветку входа/выхода, а приобрел футляр для очков.

Фото: АВТОВАЗ