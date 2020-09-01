Lada XRAY Cross: те же деньги, но победнее

Минус подголовник, выдвижной ящик и еще одна полезная функция в одной из самых популярных комплектаций.

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Одна из наиболее доступных и востребованных версий приподнятого хэтчбека Lada XRAY Cross подверглась корректировке списка оснащения.

Речь идет о комплектации Comfort, третьей по количеству опций после базовых вариантов Classic и Classic/Optima. Теперь у спинки заднего сиденья в «Комфорте» не три подголовника, а два. Не стало в этой комплектации выдвижного ящика под сиденьем переднего пассажира, а также исчезла подсветка зон входа/выхода у передних дверей. Зато появился футляр для очков.

Цены комплектации Comfort остались на прежнем уровне — от 871 900 рублей. «Утерянные» третий подголовник на заднем ряду, выдвижной ящик под передним пассажирским сиденьем и подсветка входа/выхода теперь доступны на уровнях оснащения Luxe, Luxe Prestige и Instinct. О изменении комплектации Comfort сообщил ресурс Лада.Онлайн, проведя мониторинг официального сайта производителя.

Недавно у Lada XRAY появилась новая версия с Яндекс.Авто и камерой.

Фото: АВТОВАЗ