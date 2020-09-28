Автомобиль продают за 798 900 рублей.

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АВТОВАЗ сообщает, что дилеры марки начали продажи автомобилей Lada XRAY #CLUB с пакетом Multimedia, включающим сервисы Яндекс.Авто и камеру заднего вида. Спецсерия с пакетом Multimedia создана на базе комплектации Comfort, включает элементы топ-версий Luxe.

Отличают Lada XRAY #CLUB оригинальные элементы дизайна: шильд #CLUB, размещенный на двери багажника, 16-дюймовые легкосплавные диски «Феникс», черные корпуса наружных зеркал и глубокая тонировка стекол. В оснащение такого автомобиля входят климат-контроль, обогрев ветрового стекла, датчики дождя и света, парктроник и обивка сидений с вышитым названием серии.

Автомобили Lada XRAY #CLUB Multimedia будут оборудованы модемом 4G для выхода в интернет и поддержания работы онлайн-сервисов: Яндекс.Навигатора, Яндекс.Музыки, Яндекс.Заправок, Яндекс.Браузера, Кинопоиска и голосового помощника Алиса. В подарок компания предоставит 6 месяцев интернета и Яндекс.Музыки, которая входит в подписку Яндекс.Плюс.

Автомобили XRAY #CLUB специальной серии Multimedia оснащаются 1,6-литровым 16-клапанным мотором, мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Обойдется такой автомобиль в 798 900 рублей, выгода составит 40%, по сравнению с розничными ценами на аналогичное оборудование, отмечает производитель.

Новая спецверсия LADA XRAY: с Яндекс.Авто и камерой Автомобиль продают за 798 900 рублей. Новая спецверсия LADA XRAY: с Яндекс.Авто и камерой

Летом, прямо на основном производстве в Тольятти АВТОВАЗ организовал ателье аксессуаров.



Фото: АВТОВАЗ