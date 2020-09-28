Новая спецверсия LADA XRAY: с Яндекс.Авто и камерой — журнал За рулем

Новая спецверсия LADA XRAY: с Яндекс.Авто и камерой

Автомобиль продают за 798 900 рублей.

Материалы по теме
Как и все — АВТОВАЗ повышает цены на машины

АВТОВАЗ сообщает, что дилеры марки начали продажи автомобилей Lada XRAY #CLUB с пакетом Multimedia, включающим сервисы Яндекс.Авто и камеру заднего вида. Спецсерия с пакетом Multimedia создана на базе комплектации Comfort, включает элементы топ-версий Luxe.

Отличают Lada XRAY #CLUB оригинальные элементы дизайна: шильд #CLUB, размещенный на двери багажника, 16-дюймовые легкосплавные диски «Феникс», черные корпуса наружных зеркал и глубокая тонировка стекол. В оснащение такого автомобиля входят климат-контроль, обогрев ветрового стекла, датчики дождя и света, парктроник и обивка сидений с вышитым названием серии.

Автомобили Lada XRAY #CLUB Multimedia будут оборудованы модемом 4G для выхода в интернет и поддержания работы онлайн-сервисов: Яндекс.Навигатора, Яндекс.Музыки, Яндекс.Заправок, Яндекс.Браузера, Кинопоиска и голосового помощника Алиса. В подарок компания предоставит 6 месяцев интернета и Яндекс.Музыки, которая входит в подписку Яндекс.Плюс.

Автомобили XRAY #CLUB специальной серии Multimedia оснащаются 1,6-литровым 16-клапанным мотором, мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Обойдется такой автомобиль в 798 900 рублей, выгода составит 40%, по сравнению с розничными ценами на аналогичное оборудование, отмечает производитель.

Новая спецверсия LADA XRAY: с Яндекс.Авто и камерой

Автомобиль продают за 798 900 рублей.

Новая спецверсия LADA XRAY: с Яндекс.Авто и камерой — фото 1171403Новая спецверсия LADA XRAY: с Яндекс.Авто и камерой — фото 1171401Новая спецверсия LADA XRAY: с Яндекс.Авто и камерой — фото 1171402Новая спецверсия LADA XRAY: с Яндекс.Авто и камерой

Фото: АВТОВАЗ

Новая спецверсия LADA XRAY: с Яндекс.Авто и камерой

Автомобиль продают за 798 900 рублей.

Новая спецверсия LADA XRAY: с Яндекс.Авто и камерой — фото 1171401Новая спецверсия LADA XRAY: с Яндекс.Авто и камерой — фото 1171403Новая спецверсия LADA XRAY: с Яндекс.Авто и камерой — фото 1171402Новая спецверсия LADA XRAY: с Яндекс.Авто и камерой
3
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA XRAY (20)

LADA 2016 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Авто в максимальной комплектации, на роботе. За время эксплуатации никаких проблем не возникло. Все полностью устраивает

Недостатки:

Нет.

Комментарий:

Мне нравится, рекомендую

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...