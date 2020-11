Новая Skoda Octavia: продажи стартовали

А также чешская компания объявляет дни открытых дверей у дилеров марки c 5 декабря 2020 года.

В четвертом поколении новую Skoda Octavia предложат в расширенных комплектациях Active Plus, Ambition Plus и Style Plus.

Сначала в России появятся версии с турбированным мотором 1.4 TSI — 150 л.с. в сочетании с механической 6-ступенчатой коробкой передач или с автоматической 8-ступенчатой коробкой. Более простые комплектации с двигателем 1,6 л (110 л.с.), а также самые дорогие со «старшим» мотором 2.0 TSI, мощностью 190 л.с. появятся позже.

Стандартное оснащение модели стало богаче, впервые в начальную Active Plus включены светодиодные фары и фонари, двухспицевое рулевое колесо с клавишами управления медиасистемой, штатной навигацией, подключенным мобильным телефоном и электронными ассистентами.

Комплектация Ambition Plus дополнена светодиодными противотуманными фарами, круиз-контролем, задними датчиками парковки с функцией автоторможения, двухзонным климат-контролем и функцией SmartLink, позволяющей подключать смартфоны по Wi-Fi.

Комплектацию Style Plus выделяют хромированная накладка в нижней части решетки радиатора, проекция логотипа марки на землю при открытых передних дверях, а также светодиодные фонари с динамическими указателями поворота.

Цены на модель (с мотором 1,4 л) начинаются от 1 409 000 руб. в комплектации Active Plus, от 1 499 000 руб. в комплектации Ambition Plus и от 1 700 000 руб. в комплектации Style Plus. Об этом объявили еще в конце октября.



Фото: Skoda