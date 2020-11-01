Nissan опубликовал первое изображение Qashqai

Строго говоря, это первый тизер, частично дающий представление о передней части кроссовера.

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Вслед за первыми официальными деталями по новому поколению кроссовера компания Nissan обнародовала и первое изображение грядущей новинки. К объемистому пресс-релизу прилагается и пачка шпионских снимков, но они ясности почти не вносят: на них прототип наглухо затянут в камуфляжную пленку. Но если сопоставить их с тизером, то все-таки появляется некоторая конкретика.

Отличительной чертой нового Qashqai будут длинные узкие блоки светодиодов головного света. Под ними, судя по спай-шотам, будут располагаться фары головного света, подобно тому, как это сделано на новом поколении более компактного Juke.

Компания также рассказала о интеллектуальном круиз-контроле ProPilot нового поколения, которым будет оснащаться новый Qashqai. Система может самостоятельно разгонять автомобиль до заданной скорости, тормозить до полной остановки и вновь начинать движение, отслеживая знаки, взаимодействуя с навигацией и радарами слепых зон.

По предварительным данным, презентация третьей генерации Qashqai пройдет до конца 2020 года, а в продажу модель попадет в начале следующего года.

Фото: Nissan