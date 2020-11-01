Nissan опубликовал первое изображение Qashqai — журнал За рулем

Nissan опубликовал первое изображение Qashqai

Строго говоря, это первый тизер, частично дающий представление о передней части кроссовера.

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Новый Nissan Qashqai: первые официальные подробности

Вслед за первыми официальными деталями по новому поколению кроссовера компания Nissan обнародовала и первое изображение грядущей новинки. К объемистому пресс-релизу прилагается и пачка шпионских снимков, но они ясности почти не вносят: на них прототип наглухо затянут в камуфляжную пленку. Но если сопоставить их с тизером, то все-таки появляется некоторая конкретика.

Отличительной чертой нового Qashqai будут длинные узкие блоки светодиодов головного света. Под ними, судя по спай-шотам, будут располагаться фары головного света, подобно тому, как это сделано на новом поколении более компактного Juke.

Компания также рассказала о интеллектуальном круиз-контроле ProPilot нового поколения, которым будет оснащаться новый Qashqai. Система может самостоятельно разгонять автомобиль до заданной скорости, тормозить до полной остановки и вновь начинать движение, отслеживая знаки, взаимодействуя с навигацией и радарами слепых зон.

  • По предварительным данным, презентация третьей генерации Qashqai пройдет до конца 2020 года, а в продажу модель попадет в начале следующего года.

Фото: Nissan

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Отзывы о Nissan Qashqai (16)

Nissan 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Комфорт, надежность, легкость парковки

Недостатки:

Стойки

Комментарий:

Приветствую всех автомобилистов, давно хотела написать отзыв и вот наконец решилась. Авто покупали с мужем без кредитов, так что брали с двигателем 1.2л в соображениях экономии. Автомобиль оснащен удобной рабочей панелью, настройками управлять можно, не отвлекаясь. Подвеска оптимальная, не жестит...

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