Land Cruiser Prado: известна цена версии Black Onix

Ряд модных черных акцентов, пара двигателей на выбор и варианты салона 5 и 7 мест.

Материалы по теме Обновленный Toyota Land Cruiser Prado: цены известны

Российский офис компании Toyota объявил о старте продаж внедорожника Land Cruiser Prado в новой топ-версии. Она получила название Black Onyx и внешне отличается специальными накладками в нижней части бамперов, черными дисками, корпусами зеркал и решеткой, а также порогами с подсветкой и шильдиками с названием специальной серии на задних стойках кузова.

Серия Black Onyx доступна как в пятиместном, так и в семиместном исполнении. Как и прочие версии обновленного внедорожника, у топ-варианта мультимедийка с 9-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Опционально доступны: навигация, премиальное аудио с 14 динамиками JBL, люк с электроприводом. Также есть расширенный «зимний пакет»: обогрев задних сидений, потолочные воздуховоды для задних пассажиров, предпусковой подогреватель для дизеля и салона.

При выборе двигателя предлагаются оба, доступные для Прадо: обновленная 2,6-литровая дизельная «четверка» на 200 л.с. и 500 Нм и бензиновый 4-литровый V6, развивающий 250 л.с. Задняя подвеска — традиционная для внедорожника пневматическая, с возможностью выбора одного из трех положений.

Кроме того, у версии Black Onix адаптивные амортизаторы — система AVS меняет характеристики в реальном времени, а также имеет два фиксированных режима Comfort и Sport S+.

Цены на топ-версию Land Cruiser Prado Black Onix начинаются от 4 696 000 рублей, а до конца ноября дилер предоставит скидку в 150 000 рублей при покупке в трейд-ин.

Появление специальной серии Black Onix компания анонсировала заранее, вместе с презентацией обновленной версии внедорожника.

Фото: Toyota