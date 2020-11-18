Это будет спор филологов.

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Согласно иску, поданному в окружной суд США Центрального округа Калифорнии, Hyundai Ioniq предлагается с системами Blind-Spot Collision-Avoidance Assist и Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (предотвращения столкновений с автомобилями в слепых зонах и предотвращения столкновений во время движения задним ходом). При этом машины оснащены всего лишь системами предупреждения, но не предотвращения.

То есть система предотвращения должна активировать тормоза, чтобы не допустить столкновения. Система же предупреждения только оповещает водителя об опасности, не вмешиваясь в управление автомобилем. Разница существенная.

В своем ответе Hyundai указала, что систем предотвращения столкновений у машин быть не должно, поскольку они поставляются только с системами предупреждения. Именно поэтому на заднем стекле отсутствует соответствующая желтая наклейка, которая по законам штата должна быть у всех машин с системами помощи водителю и функциями автономного управления.

На американском сайте Hyundai указано, что комплектации Ioniq Hybrid SE, SEL и Limited поставляются исключительно с системами, предупреждающими об опасности. Ни одна версия не имеет систем предотвращения столкновений.

В течение ближайшего года Hyundai обещает выпустить 12 новых кроссоверов.

Фото: Hyundai