Об этом сообщили независимые источники. Пресс-служба АВТОВАЗа информацию не подтвердила, но и не опровергла.

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В конце ноября 2020 года в социальных сетях в очередной раз активизировалось обсуждение грядущего рестайлинга автомобиля Lada Niva. Напомним, чуть менее года назад Нива, как модель и бренд, вернулась под крыло АВТОВАЗа, но перезапуск под отечественной маркой, по сути, свелся к замене шеврона Chevrolet на овал Lada. А более существенное обновление внешности, по неофициальным данным, отложили до 2023 года.

Теперь же появилась информация о том, что собран первый опытный образец рестайлинговой Lada Niva, — об этом сообщает паблик AvtoVAZ News. Стоит отметить, что как минимум один экземпляр появился еще в марте 2020 года, но ту машину изготовили на территории Научно-технического центра АВТОВАЗа с последующей досборкой на главном конвейере. Сейчас же источник пишет, что новая машина собрана прямо на дочернем предприятии «Лада Запад Тольятти» (бывший GM-AVTOVAZ, где и делали прежние Нивы), и она будет одной из тех, что покроют камуфляжной пленкой и передадут испытателям.

Примерно так будет выглядеть Lada Niva после рестайлинга. Ожидаемый срок запуска в производство — 2023 год

«За рулем» обратился за официальным комментарием в пресс-службу АВТОВАЗа:

Нам вновь приятно видеть, как изменилось отношение к бренду LADA со стороны его почитателей. Некоторые из них даже заводят специальные группы, где аккумулируются слухи и фейки, которых вокруг завода всегда было много. Безусловно, мы постоянно работаем над текущими моделями и их потенциальными наследниками, но никаких окончательных решений еще не принято. Как только будут новости — обязательно сообщим, — заверил руководитель пресс-центра АВТОВАЗа Сергей Ильинский.

Ожидается, что в результате рестайлинга Niva получит измененные бамперы, передние крылья и их пластиковые расширители, новую решетку радиатора.

Невыясненным остается вопрос по светотехнике, но, по предварительным сведениям, в целом внешность внедорожника будет серьезно переработана.

Рендер: «За рулем»