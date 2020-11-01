УРАЛ выпустил бытовку, в которой можно пережить Апокалипсис

Два бортовых грузовика и автомобиль ТБМ предназначаются для «Роскосмоса» — на них будут искать обломки ракет.

Пресс-служба завода «Урал» сообщила о поставках специальных автомобилей в адрес госкорпорации «Роскосмос». Машины изготовлены в коллаборации с давним партнером завода, предприятием «ГИРД», также располагающемся в Миассе и производящем спецтехнику.

В подразделениях «Роскосмоса» будут трудиться три различные машины: два бортовых автомобиля и одна транспортно-бытовая машина. Все три машины будут использоваться наземно-поисковыми группами в районах падения отделяющихся частей ракет и ракет-носителей космодрома «Байконур».

Один бортовой автомобиль создан на базе Урал М (4х4), а второй — на базе Урал-NEXT (6х6) и оснащен краноманипуляторной установкой с одноместной люлькой. У машин высокая бортовая платформа с откидным задним бортом, сделанная из высококачественной стали и прошедшая несколько этапов антикоррозийной обработки.

Есть механическая лебедка с блоком полиспаст, рабочей длиной троса 60 м и тяговым усилием 9 тонн. Бортовые машины оснащены обогревом топливопроводов, топливных насосов, баков и фильтров, форсунок, аккумуляторного отсека, а также утеплением радиатора.

Третий автомобиль — транспортно-бытовая машина (ТБМ) на базе Урал-М (4х4). Его фургон — это модуль из пятислойных сэндвич-панелей, где могут комфортно проживать четыре человека при забортной температуре от —50 до +50 °C. В модуле два отсека — хозяйственный с полноценной кухонной зоной (насосная станция, водонагреватель, морозильная камера, кондиционер, отопитель) и бытовой, с четырьмя спальными местами, рундуками, розетками и комбинированной печью, работающей на твердом топливе или электричестве и обеспечивающей циркуляцию воды по системе отопления (по два радиатора в каждом отсеке).

Окна ТБМ имеют двойное остекление и форточки, а кабина оборудована веткорезами. Имеется лебедка с усилием 5 тонн, сцепное устройство с подводкой розеток тормозной пневмосистемы, тягово-сцепное устройство «крюк-петля». В машине есть преобразователь напряжения, дополнительные аккумуляторы, бензиновая электростанция на 7,5 кВт (размещена по правому борту), прожекторы по периметру фургона и лестница для подъема на крышу.

Небольшая компания «ТехноСервис» тоже делает спецтехнику на базе Уралов, но колесная формула у их внедорожников Ураган — 8х8.

Фото: УРАЛ