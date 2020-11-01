«КАМАЗ-мастер» отправил машины на старт «Дакара» (видео)

В этом году бороться за победу будут четыре экипажа от России.

Материалы по теме Смотрите, как готовят КАМАЗы для ралли «Дакар»

Пресс-служба гоночной команды «КАМАЗ-мастер» сообщила, что в воскресенье 22 ноября состоялась отправка четырех спортивных грузовиков КАМАЗ-43509 на старт ралли-марафона «Дакар-2021». Представлять Россию в грузовом зачете будут экипажи Андрея Каргинова, Антона Шибалова, Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова. Им предстоит сражаться против коллективов на машинах Iveco, Tatra, Renault, MAN, Scania, будет и набирающая год от года силу белорусская команда на грузовиках МАЗ.

Перед отправкой на тестовой трассе в Тарловке недалеко от Набережных Челнов состоялся традиционный смотр команды, где будущие участники гонки рассказали о подготовке. Судя по всему, новый старт на территории Саудовской Аравии получится для КАМАЗов непростым: возможностей подготовиться к главной гонке сезона в связи с пандемией было немного, а соцсети «Дакара» утверждают, что трасса по сравнению с прошлым годом получилась сложнее.

Интересную информацию раскрыл генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин: «У нас впереди серьезные амбициозные задачи по продвижению на зарубежных рынках, так как автомобили сегодня по характеристикам во многом лучше ряда известных брендов. Мы готовим следующие машины для соревнований уже в облике К5, это будет сделано, скорее всего, в следующем году».

А руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин обозначил настрой на предстоящую гонку: «На „Дакаре“ мы сделаем все от нас зависящее, чтобы не огорчать партнеров и болельщиков».

После смотра экипажи взяли курс во французский порт Марсель, где машины будут погружены на паром для транспортировки на Аравийский полуостров. «Дакар-2021» будет 43-м по счету. Он начнется 3 января с города Джедда на побережье Красного моря. На 9 января запланирован день отдыха в Хаиле, после чего маршрут совершит гигантскую петлю по Аравийскому полуострову, и гонка вернется в Джедду, где финиширует 15 января.

На старте гонки может состояться премьера сериала про команду «КАМАЗ-мастер».

Фото: «КАМАЗ-мастер»

Видео: Youtube, канал ПАО «КАМАЗ»