Эффектное скольжение длилось без перерыва на протяжении 210 кругов, или более 42 километров.

Материалы по теме 20 километров в заносе. А вам слабо?

Porsche Taycan установил мировой рекорд Гиннесса по самому продолжительному дрифту среди электромобилей, который длился 55 минут. Пока никто не пытался установить подобный рекорд, и Porsche Taycan EV стал первым.

Рекорд был установлен в немецком центре Porsche Experience Center, открывшемся в октябре 2019 года на Хоккенхаймринге. Taycan дрифтовал в течение 55 минут без перерыва на площадке диаметром 61 метр.

Судьи, в том числе чемпионка Европы по дрифту 2018 и 2019 годов Дениз Ритцманн, следили за тем, как были вывернуты передние колеса машины, чтобы зафиксировать непрерывный дрифт.

Но главный инструктор PEC Деннис Ретера, который был за рулем, смог удержать машину в заносе на протяжении 210 кругов, или 42,171 км. Средняя скорость электромобиля 46 км/ч, а все системы стабилизации, конечно, были отключены.

Следует отметить, что установивший рекорд Taycan имеет задний привод, а его мощность составляет от 402 до 469 л.с. При этом данная версия на 20% дешевле полноприводной.

Что происходит под днищем дрифтующей машины? Видео с камеры GoPro вы найдете здесь.

Фото: Porsche