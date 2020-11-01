Покажут бюджетный компакт-SUV в первом полугодии 2021 года.

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Компания Hyundai неожиданно раскрыла название нового кроссовера — Hyundai Bayon, который выйдет на европейский рынок в первом полугодии 2021 года, и сообщила, что новинка из B-сегмента станет самой доступной моделью среди SUV производителя. Автомобиль Hyundai Bayon пополнит европейскую линейку кроссоверов Hyundai и присоединится к моделям Kona, Tucson, NEXO и Santa Fe.

Поскольку Hyundai Bayon предназначен в первую очередь для Европы, компания решила назвать его в честь европейского города Байонн (Bayonne) на юго-западе Франции. Этот город, расположенный между Атлантическим побережьем и Пиренеями, привлекает поклонников активных видов отдыха, таких как парусный спорт и туризм, что соответствует характеру новой модели.

В последние 20 лет компания часто дает названия своим кроссоверам в честь интересных мест во всем мире. И это не только автомобили Tucson и Santa Fe, названные по имени американских городов в штатах Аризона и Нью-Мексико, но и Kona — по имени района на острове Гавайи. Название инновационного электромобиля на топливных элементах NEXO тоже имеет географические корни. Нексё (Nexø) — один из крупнейших городов на популярном датском курортном острове Борнхольм.

Ждем дополнительную информацию о модели Hyundai Bayon, которая появится в ближайшее время.

На сегодняшний день линейка кроссоверов компании в России представлена моделями Creta, Tucson и Santa Fe.

Между тем, Hyundai тестирует в Южной Корее загадочный маленький кроссовер, который числится в плане разработок компании под кодовым названием AX1.



Изображение: Hyundai