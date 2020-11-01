Компания два года назад создала образовательный проект безопасного поведения на дороге для детей дошкольного возраста и их родителей. В этот раз представили учебную онлайн-игру.

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Проект «Безопасная дорога с Hyundai» включает учебные материалы и пособия для педагогов и родителей — для занятий с детьми дома. Есть и игровая часть: проходят вебинары, онлайн-мастер-классы и конкурсы. За два года существования проекта полный курс обучения прошли 5 тысяч детей. После занятий педагоги периодически тестируют дошколят на знание правил безопасного поведения на дороге, и, оказалось, что у участников программы навыки улучшились на 30%.

Сегодня программа охватывает восемь регионов России: Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Красноярский край, Республику Башкортостан, Новосибирскую и Архангельскую области. В ней участвуют более 12 000 детей и их родителей, 117 детских садов, 1000 педагогов прошли комплексное обучение по специально разработанной методике и повысили свою квалификацию. До конца 2020 года к проекту присоединятся еще два региона — Тверская область и Алтайский край, и 2000 дошкольников. Общее количество детей, участвующих в программе «Безопасная дорога», вырастет до 14 000.

Команда проекта работает не только с детьми, но и с родителями, ведь их представления о безопасности детей тоже нужно корректировать. Например, только 19% родителей знают, где самое безопасное место для автокресла ребенка. На вопрос «С какой стороны нужно обойти стоящий у места остановки автобус, чтобы перейти проезжую часть дороги» смогли правильно ответить только четверть опрошенных; столько же знают, как перейти проезжую часть дороги с двумя детьми и велосипедом. И лишь 12% взрослых понимают, как нужно поступить, если взрослый с ребенком не успел перейти широкую проезжую часть дороги за один раз по регулируемому пешеходному переходу.

На конференции, прошедшей 26 ноября, создатели программы рассказали о веб-игре «Безопасная дорога с Hyundai» и показали ее первую часть — «Дорога глазами ребенка». Она дает возможность взрослому увидеть проезжую часть с позиции их малыша и лучше понять, что может его отвлечь, а также как и на что реагирует дошкольник. Будет и вторая часть — она поможет детям увереннее ориентироваться на дороге.

Тем временем Ульяновский автозавод собрал партию автобусов для школьников на базе модели УАЗ Профи.



Фото: Hyundai