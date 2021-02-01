Власти объяснили правила пользования смартфоном без риска штрафа

И без риска попасть в ДТП.

Материалы по теме Водители России побили рекорд по штрафам с камер

За январь 2021 года камеры видеофиксации в Москве зафиксировали 82 водителей, разговаривавших по телефону во время движения. А если добавить к этим данным цифры по декабрю 2020 года, получится 247 автомобилистов, пренебрегающих безопасностью за рулем, сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Если вы используете телефон как навигатор, то установите специальный держатель, который позволит не отвлекаться в пути. Берегите себя и тех, кто рядом!» — призывает автолюбителей столичный Дептранс в своем Телеграм-канале.

Департамент просит тех, кто находится за рулем, не отвлекаться на смартфон. Приводятся такие цифры: разговоры в процессе вождения повышают риск аварий в 4 раза, а набор или чтение текстовых сообщений — в 20 раз! Подчеркивается также, что секунды вашего внимания на дороге могут стоить дорого не только для вас, но и для других участников движения.

А вот российским пешеходам смартфоны могут сослужить добрую службу: в 2021 году должно стать доступным управление светофором с гаджета.

Фото: Ведомости/ТАСС