Какие машины попадают в ДТП чаще других

В исследовании использовались данные за последние два года. Приводится и стоимость восстановления автомобилей.

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Самым частым видом ДТП стало столкновение с другим двигающимся автомобилем, что несложно предположить. Согласно данным исследования Авто.ру, это 68% всех аварий. В 26% случаев они происходят с участием стоящих транспортных средств или других неподвижных препятствий. На аварии, произошедшие, например, из-за съезда с дороги или наезда на животных или людей, приходится 6%.

Самыми аварийными марками машин стали Daewoo, Smart и Genesis.

Дороже других при восстановлении оказались автомобили Mercedes-Benz, на ремонт которых, в среднем, уходит более 450 тысяч рублей, а как-то раз на ремонт S-класса владелец потратил 13,5 млн рублей.

Ремонт Ягуаров дешевле всего на 11 тысяч рублей, а Генезисов — на треть, или 150 тысяч рублей.

Среди моделей наиболее аварийные — это «горячая» Audi RS3 и Kia Quoris, которые очень часто принадлежат не конкретным людям, а компаниям.

Естественно, что исследование построено на данных автомобилей, выставлявшихся на продажу через Авто.ру в 2020 году, за исключением машин редких марок и моделей.

Почему люди теперь чаще предпочитают ремонтировать автомобили? У этого есть несколько причин.

Изображения: Clark Van Der Beken / Unsplash, Авто.ру