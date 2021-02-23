Авария Романа Грожана: самая подробная реконструкция

Жизнь гонщику спасли титановая защита Halo и несгораемый комбинезон.

Сезон 2020 года в Формуле-1 получился необычным, но даже возникшую из-за ковида уникальную ситуацию с календарем гонок затмила авария Романа Грожана на этапе в Бахрейне. Потеряв управление на скорости более 220 км/ч ходе первого круга гонки, Грожан фактически стал «пассажиром» своего болида Haas на то короткое время, пока не врезался в металлическое ограждение.

Реконструкцию того ужасающего события показал французский Canal+. После аварии публиковались подобные 3D-видео, но новая реконструкция — наиболее подробная и реалистичная, отмечает Autosport.com.ru. Видео однозначно дает понять, что жизнь Роману спасла титановая защита Halo («ореол», англ.), появившаяся в Королевских автогонках и младших сериях FIA в 2018 году.

Но если Halo защитила от самого удара, то от его последствий гонщика спас огнеупорный комбинезон. Длительность показанных событий составляет всего 1,6 секунды: спустя 0,95 с после удара у машины начинает отрываться задняя часть, а после 1,38 взрывается топливная система. В горящем кокпите Грожан провел около полуминуты, выбраться удалось не сразу. Однако он отделался лишь ожогами рук — и, проведя несколько дней в больнице, смог вернуться в спорт.

Именно в Бахрейне 28 марта 2021 года стартует новый сезон Формулы-1 — гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон попробует завоевать рекордный восьмой титул чемпиона.

Автоспорт эволюционирует, и скоро у нас будет аналог гонок Формулы-1 в воздухе.

Видео: Youtube/World of Motors