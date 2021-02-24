Шведа поймали за продажей России секретов Volvo и Scania

Задержали его во время получения денег, но вину еще предстоит доказать.

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В понедельник прокуратура Швеции обвинила 47-летнего шведа в шпионаже, утверждая, что он украл промышленную информацию и продал ее России. Подозреваемый работал консультантом в Volvo Cars и Scania в Гетеборге, а переданная им информация считается важной для обеих компаний, а также для национальной безопасности Швеции, передает слова прокурора Матса Юнгквиста Morningstar.

Согласно обвинительному заключению, мужчина перенес материал с рабочего компьютера на свой персональный, а затем на USB-накопители. Он также делал фотографии с экрана своего рабочего компьютера, чтобы скрыть деятельность от IT-отдела.

Обвиняемый был арестован в ресторане в центре Стокгольма во время встречи с офицером российской разведки, действовавшим в Швеции под дипломатическим прикрытием, где получил от связного 27 800 шведских крон (3359 долларов).

По словам Юнгквиста, за время шпионажа в пользу России, который продолжался как минимум с 2017 года по 2019-й (еще предстоит доказать), этот человек получил не менее 300 тысяч шведских крон.

Максимальное наказание за промышленный шпионаж по местным законам составляет шесть лет лишения свободы.

В отдельном заявлении глава контрразведывательного подразделения шведского агентства внутренней безопасности Даниэль Стенлинг отметил, что выявленных случаев промышленного шпионажа со стороны других стран в последние годы в стране стало больше.

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