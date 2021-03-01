4 принципа: как выбрать ремень ГРМ, чтобы он не порвался

Выход из строя ремня ГРМ — это всегда неприятно. Самый жесткий случай — его обрыв на «втыковом» моторе, когда клапаны встречаются с поршнями. Если эта вероятность исключена конструктивно, как на нынешних вазовских моторах, приятного все равно мало — автомобиль-то обездвиживается.
Часто бывает по-другому: ремень не рвется, но у него срезаются зубья — и это тоже приговор вашей поездке. Если вы не готовы к замене ремня в полевых условиях, стоит следить за его состоянием, а на замену покупать тот, что надежнее. Вот наши рекомендации.
- По возможности не покупайте ремень ГРМ на рынках. Добросовестные продавцы там, конечно, есть, но шансов нарваться на контрафакт все же куда больше, чем в магазинах.
- Где бы вы ни приобретали ремень, ни в коем случае не ведитесь на ценник. Значительно сниженная по сравнению с аналогичным товаром цена — первый признак подделки.
- После установки ремня регулярно осматривайте его. По тому, как идет приработка, будет видно, качественное ли вы поставили изделие. Если натяжение не ослабевает со временем, все в порядке.
- Даже если машина ездит немного, время влияет на ремень не лучшим образом. После 5–6 лет эксплуатации нужно почаще осматривать ремень, а лучше — задуматься о его замене.
К этим выводам мы пришли в ходе испытаний — эксперты протестировали 36 ремней от шести различных производителей. Подробно рассказываем об этом на страницах свежего номера журнала.
Самые надежные, приемлемые и совершенно непригодные — читайте о наших испытаниях ремней ГРМ в мартовском выпуске журнала «За рулем».
- А еще мы выяснили, где покупать запчасти, а где точно не стоит этого делать.
Текст подготовлен по материалам публикации «Кому ремня?» Михаила Колодочкина и Алексея Ревина.