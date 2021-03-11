Lada подорожает снова: известны сроки и суммы

Цены перепишут и для новых моделей — Largus FL и Niva Travel.

АВТОВАЗ вновь поднимет цены на автомобили модельного ряда Lada, причем подорожание затронет и новые модели — обновленное семейство Largus и внедорожник Niva Travel, сообщает паблик «Lada Niva Travel / Legend / Niva Vision Club» в социальной сети ВКонтакте со ссылкой на данные сообщества «Купи Ладу». Корректировка ценников назначена на 15 марта, производитель уже разослал дилерам переписанные прайсы.

Самая доступная модель бренда Lada Granta подорожает на 11 тысяч рублей, а модификация Granta Cross — на 16 тысяч рублей. Модели семейств Vesta и XRAY прибавят в цене, соответственно, на 20 и 15 тысяч рублей. На внедорожники Lada Niva Legend (Нива первого поколения) в трех- и пятидверном исполнении цены станут выше на 8 и 14 тысяч рублей соответственно.

Затронет подорожание и совсем недавно представленные модели. Так, семейство Largus «потяжелеет» на 14 тысяч рублей, причем дорестайлинговые машины 2020 модельного года, по данным источника, получат точно такую же прибавку к цене. Внедорожник Lada Niva Travel подорожает на 15 тысяч рублей.

В 2021 году АВТОВАЗ уже повышал цены — это было в январе, тогда машины подорожали на 2–5%. А в феврале началась волна подорожаний, в которой оказались многие популярные марки, например Skoda и Chery.

Фото: АВТОВАЗ