Skoda повысила цены. Второй раз

Первое повышение на отдельные модели в этом году было в январе, однако в феврале прайсы еще раз переписали.

Материалы по теме Skoda подняла цены на Rapid и Karoq

Прежнюю стоимость сохранил лишь лифтбек Rapid, сообщает сайт «Цена Авто». В этот раз «прибавка» немаленькая: на 34 тыс. руб. подорожали все комплектации лифтбека Octavia и кроссовера Karoq. Цены на них стартуют с отметки 1 443 000 и 1 458 000 рублей соответственно.

У Kodiaq на 44 тыс. руб. стали дороже все комплектации, кроме ограниченных серий — Scout, Sportline, Laurin and Klement. В начальной комплектации за него теперь просят 1 763 000 рублей.

Лифтбек Superb в комплектациях Sport Line подорожал на 1–12 тыс. рубл.(от 2 807 000 рублей), а универсал Superb Combi стал дороже на 5–13 тыс. руб. во всех комплектациях, кроме начальной Ambition с бензиновым двигателем 1,4 л (150 л.с.). Минимальная цена такого автомобиля теперь составляет 2 316 000 рублей.

Согласно статистике AEB, в январе российские дилеры Skoda продали 6036 автомобилей — на 2% больше, чем годом ранее. Наиболее популярными на российском рынке автомобилями, вошедшими в топ-25 января, стали обновленный Rapid (2314 шт.) и кроссовер Kodiaq (1760 шт.)

В марте состоится мировая премьера нового кроссовера Skoda.



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