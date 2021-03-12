На Центральную и Южную Америку планировали продавать по 25 000 автомобилей в год.

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В 2000 году в североамериканском штате Техас существовал фирменный автосалон ОАО «ГАЗ» — об этом малоизвестном в России факте рассказывает «Русский автомобиль» со ссылкой на американское издание The Drive, отыскавшем скан статьи в номере техасской газеты Fort Worth Star-Telegram от 29 сентября 2000 года. При открытии в шоу-руме были выставлены две ГАЗели, два Соболя и две Волги, причем одна — демонстрационный образец перспективной ГАЗ-3111.

Сертификации в США у машин не было, поэтому американцам машины не продавались, но шоу-рум должен был работать не на Штаты, а на дистрибьюторов ГАЗа в Центральной и Южной Америке и, в первую очередь, в Мексике, граничащей с Техасом. Владельцем автоцентра была компания East Motors, наполовину принадлежащая ГАЗу, а наполовину — американским ECTC и Hickman. Владелец второй из них, Холт Хикман, и был автором этой идеи. К тому моменту у него были отношения с ГАЗом и АВТОВАЗом, так как его компания SCS/Frigette занималась автокондиционерами.

Модель ГАЗ-3111 Волга серийной так и не стала: с 2000 по 2004 год было выпущено всего не более 500 экземпляров

Цены на российские машины были невысокими: классическая Волга стоила 5000 долларов, ГАЗель — 10 000 долларов. В первой партии, прибывшей в порт в Балтиморе, было 1000 автомобилей, а в планах — продавать по 25 000 машин в год. Однако первая партия оказалась и последней. В конце 2000 года ГАЗ был поглощен структурами предпринимателя Олега Дерипаски, система сбыта была реформирована, жертвой чего, вероятно, и стал американский проект.

Недавно в руки одному американскому ютуберу попал ГАЗ-24-10: автомобиль неплохой, считает он, но по стандартам даже не 1970-х, а 1960-х годов.

Фото: ГАЗ