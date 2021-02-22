Американцы о ГАЗ-2410: это просто уморительно плохо

Волга 1988 года выпуска удивила американского блогера буквально всем. Это хороший автомобиль, считает он, но по стандартам 1960-х.

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Этот ГАЗ-2410 — чуть ли не единственный в Калифорнии. Он принадлежит армянской семье, у которой был такой же автомобиль, когда они жили в России. Блогера Дага ДеМуро автомобиль заинтересовал тем, что выпускался до 1992 года, когда мировой автопром предлагал машины совершенно другого уровня. Но американец отнесся к этому с пониманием, так как ему кто-то объяснил, что любые доработки модели требовали согласования в правительстве.

Даг описывает Волгу с юмором и большим энтузиазмом. Он смеется над тесным сиденьем водителя и часами в панели приборов, балуется электроприводом выдвижной антенны и никак не может разобраться с управлением климатической системой. Его удивляет, что в дверях нет карманов, нет кондиционера, как и ремней безопасности и подголовников на втором ряду... Но везде есть пепельницы.

Большое впечатление произвел на автора видео и багажник: просторный, без отделки и какой-либо организации. Но больше всего его позабавила аптечка, которая шла в комплекте с машиной. Он никак не мог понять, зачем она нужна людям, ездящим на Волге: если с мерным стаканчиком для лекарств, похожим на рюмку, все более-менее понятно, то зачем активированный уголь?

Под капотом Дага тоже ждал сюрприз — плафон освещения. В его тусклом свете ничего не видно, но сам факт заботы о водителе или механике очень даже приятен.

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Фото, видео: YouTube