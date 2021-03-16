Дрифт на грузовике: КАМАЗ показал, как спортсмены проводят межсезонье

В видео очень много кадров нового грузовика капотной компоновки.

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После победы на ралли-рейде «Дакар-2021» у команды «КАМАЗ-мастер» выдались традиционные зимние каникулы. Однако до новых стартов остается совсем немного времени, поэтому пилоты на спортивных КАМАЗах вышли на заснеженную трассу близ Набережных Челнов и устроили тренировку.

Календарь соревнований на 2021 год еще не утвержден, но если все пойдет по привычному сценарию (которого в прошедшем году команда была лишена по объективным причинам), первые соревнования состоятся летом. Под колесами КАМАЗов окажется песок, но пока в качестве альтернативы вполне подходит присыпанный снегом лед. Автомобили обуты в шипованные зимние покрышки.

Интересно, что в видео очень много кадров грузовика капотной компоновки, который команда уже несколько лет пытается ввести в строй. Также в ближайших перспективах у камазовцев создание спортивного автомобиля с новой бескапотной кабиной К5... Напомним, победителем «Дакара-2021» стал экипаж Дмитрия Сотникова.

Ранее похожее видео показала команда LADA Sport ROSNEFT, но после этого уже успела выиграть ралли «Малахит». А команда «ГАЗ Рейд Спорт» стала второй на гонке «Россия — Северный лес».

Видео: Youtube/ПАО КАМАЗ