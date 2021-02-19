Раллийная «маршрутка»: смотрим, что умеет гоночная Газель

Ребята взяли третье место на этапе Кубка мира!

Горьковский автозавод успешно участвует в ралли-рейдах силами собственной команды «ГАЗ Рейд Спорт». Это еще не уровень коллег из «КАМАЗ-мастера», но на международной арене коллектив уже о себе заявил.

Сезон 2021 года команда начала с успешного выступления на гонке «Россия — Северный лес». Соревнование носит статус международного — заявились 38 экипажей из России, Франции, Германии, Италии и Польши.

Это единственный зимний ралли-рейд в этом году, и видимо, природа решила определенным образом компенсировать это обстоятельство, потому что условия для участников получились суровыми.

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Температура опускалась ниже —20 °С, трасса была очень жесткой. 750 километров извилистых лесных дорог, которые нужно было преодолеть за 4 дня, потребовали максимума от штурманов и пилотов.

В итоге две ГАЗели Next заводской команды показали хорошие результаты. Экипаж Алексея Игнатова и Евгения Павлова победил в категории «Рейд спорт», а Евгений Суховенко и Кирилл Чапаев оформили «бронзу» в зачете Т1 Кубка мира. В командном зачете у «ГАЗ Рейд Спорта» второе место.

А команда «КАМАЗ-мастер» стала участницей сериала, показ которого уже начался.

Видео: Youtube/GAZ Auto