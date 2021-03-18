Mercedes передал привет с официальных фото нового BMW

Пиарщики, видимо, не заметили, что в кадр попал и главный конкурент. Но уже поздно — галерея фото опубликована.

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Баварский автопроизводитель представил электрический седан i4 и продолжает публиковать подробную информацию о своем новом кроссовере iX. Казалось, все идет отлично и главный конкурент из Штутгарта (это, конечно, Mercedes—Benz) не у дел, как вдруг…

Кто-то с очень хорошим зрением рассмотрел на снимках официальной фотосессии BMW iX автомобиль Mercedes—Benz уже после их опубликования. Скандал…

Присмотритесь и вы: чья наглая решетка радиатора отражается в бампере новенького баварского кроссовера?

Эти фотографии были сделаны на гидроэлектростанции, которая будет поставлять экологически чистую возобновляемую энергию на завод, выпускающий электромобили BMW i4 и iX. Возможно, следовало бы выбрать для рекламы матовый BMW, потому что этот бордовый кроссовер слишком хорошо покрашен и может заменить зеркало.

В переднем бампере iX можно увидеть отражение загадочной модели Mercedes-Benz. Похоже, что это либо модель C-класса, либо E-класс. Ошибку можно было бы исправить в графическом редакторе типа Photoshop, но уже поздно. Интересно, последует ли реакция Mercedes—Benz.

DMW iX — самый важный автомобиль для компании. Он электрический и представлен в популярнейшем кузове «кроссовер». Кроме того, в нем сосредоточены новейшие технологии и достижения баварских инженеров. Он первым получит новейшее информационно-развлекательное программное обеспечение BMW iDrive 8, в котором представлено множество новых и интересных функций.

На Рождество BMW и Mercedes-Benz решили рекламировать кроссоверы друг друга.

Фото: BMW