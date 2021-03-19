УАЗ продал свой испытательный центр

Зданием и оборудованием теперь владеет бизнесмен, выпускающий машины скорой помощи на базе УАЗ Профи.

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Ульяновский автозавод избавился от здания собственного испытательного центра площадью 5000 кв. м и с полным комплектом оборудования. Сделка совершена в рамках продажи непрофильных для предприятия активов. Объект теперь принадлежит ульяновскому предпринимателю Дмитрию Кондратьеву. Кроме того, он приобрел автосалон УАЗ на Московском шоссе в городе Ульяновске. Общая стоимость двух сделок, по разным оценкам, составляет 65–85 млн рублей.

Аналитики говорят, что такой поворот выгоден для всех участников сделок. Прежде всего, УАЗ уже передал испытание автомобилей привлеченным компаниям: «Все, что нам необходимо с точки зрения испытаний, с успехом делается сторонними организациями — есть ФГУП НАМИ, есть Дмитровский полигон. Мы реализовали этот актив, и на сегодняшний день начался процесс реструктуризации», — цитирует 73online.ru гендиректора УАЗа Адиля Ширинова.

Модель УАЗ-3162, предтеча нынешнего Патриота, на испытательном стенде. УАЗ, 1998 год

Тем не менее, зданием испытательного центра предприятие, пусть косвенно, но будет продолжать пользоваться: с компанией Дмитрия Кондратьева ООО «Автодом» у УАЗа есть совместный проект по производству машин скорой помощи на уазовском шасси. Кроме того, как считают эксперты, при необходимости УАЗ сможет снимать помещение во временную аренду — так дешевле. А высвобожденные при продаже средства можно направить на модернизацию производства.

Что касается выкупленного бизнесменом дилерского центра УАЗ, то, по информации издания, ранее он принадлежал застройщику Наилю Алимову и его АО «Взлет». Алимов владеет также девелоперской компанией «Запад», сейчас находящейся на стадии банкротства. Продажа автосалона поможет Алимову погасить долги, а Кондратьеву — развить бизнес: в частности, в центре могут продаваться выпускаемые ООО «Автодом» спецавтомобили на базе УАЗ, Ford, Fiat.

В марте 2021 года гендиректор УАЗа Адиль Ширинов заявил, что новое поколение внедорожника Патриот будет выпускаться совместно с партнерами. По неофициальным данным, главным партнером будет компания Isuzu.

Фото: Егор Алеев, Николай Никитин/ТАСС