В обычных сравнительных тестах побеждает самый дорогой продукт. Оно и понятно — в его разработку и вложено больше. Мы же взглянули на шины глазами покупателя и сопоставили их характеристики с ценой.

Эксперты «За рулем» составили рейтинг шин самой ходовой размерности 195/65 R15, определив так называемую справедливую стоимость. Она показывает, сколько должна стоить каждая шина, исходя из ее ездовых характеристик. Сопоставив справедливую цену с рыночной, легко понять, переоценена шина или, наоборот, недооценена.

Самой выгодной покупкой стали шины Nokian Hakka Green 2, 95H, выпущенные в России. В ее активе: наиболее высокая скорость выполнения «переставки» на сухом покрытии, высокие сцепные свойства, достойное поведение при экстремальных маневрах. И цена при этом всего 3060 рублей за штуку — это на 27% меньше «справедливой цены»! Дело в том, что в этом году на рынке появилась новинка этой фирмы Hakka Green 3, ну а прошлую коллекцию продают с дисконтом.

Неплохо себя показали и чешские Hankook Ventus Prime 3, но они при сопоставимых характеристиках все-таки немного дороже: 3700 рублей (на 16% ниже «справедливой» цены).

Кстати, абсолютно лучшей только лишь в ездовых дисциплинах стала шина Continental PremiumContact 6, 91V (Чехия). У нее лучшие тормозные свойства на сухом покрытии, лучшее поведение и высокий уровень акустического комфорта. Вот только стоит такая шина 6080 рублей. По нашей оценке, это + 31% от «справедливой» цены.

Подробности вы можете узнать из нашего материала «Топ-8 летних шин 2021: рейтинг „За рулем“».

На улице потеплело: не забудьте проверить и давление в шинах.



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